Саудовская Аравия подтвердила, что ее НПЗ в Эр-Рияде был атакован дронами

ТАСС, 19 марта. Нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco вблизи Эр-Рияда рано утром в пятницу был атакован ударами дронов, в результате чего возник пожар, сообщило саудовское агентство печати SPA со ссылкой на официального представителя Минэнерго королевства.

Нападение не привело к жертвам, никто не погиб. Также инцидент не отразится на приеме нефти и поставках нефтепродуктов, передает его слова агентство. Пожар также был взят под контроль, добавил он.

Ранее в пятницу официальный представитель ВС йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) бригадный генерал Яхья Сариа заявил о нанесении ударов по территории Саудовской Аравии. По словам генерала, обстрелу подверглись объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco. Утверждается, что удары были нанесены при помощи шести беспилотников, а "поставленные цели были поражены с высокой степенью точности". Сариа добавил, что хуситы "намерены и впредь проводить свои военные операции до тех пор, пока будут продолжаться блокада Йемена и развязанная против него агрессия".