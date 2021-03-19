Суд Украины отказал в удовлетворении жалобы на санкции в отношении телеканалов

КИЕВ, 19 марта. /ТАСС/. Кассационный административный суд в составе Верховного суда Украины отказал в удовлетворении жалобы о признании санкций в отношении оппозиционных телеканалов "112 Украина", NewsOne и "Зик" нарушающими права гражданина. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Верховного суда в Facebook.

"Кассационный суд в составе Верховного суда завершил рассмотрение дела <...> по иску гражданина, который обжаловал указ президента Украины от 2 февраля 2021 года <...>, согласно которому применены санкции к ряду телеканалов. При рассмотрении дела суд проверял, является ли потеря доступа к информационным программам, которые транслируют эти телеканалы, нарушением прав истца, гарантированных статьями 8, 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Заслушав в открытом судебном заседании объяснения сторон и исследовав материалы дела, суд принял решение, которым отказал в удовлетворении исковых требований гражданина", - говорится в сообщении суда.

Решение может быть обжаловано в течение 30 дней. Сейчас, добавили в суде, на рассмотрении находятся еще 10 исков, которыми оспаривается указ президента Украины, касающийся применения персональных специальных экономических и других санкций. Среди них и заявление депутата украинского парламента от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака.

Суд не указал, кто именно является автором неудовлетворенного иска.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о применении к оппозиционным телеканалам "112 Украина", NewsOne и "Зик", а также к их владельцу - депутату Верховной рады Тарасу Козаку - санкций сроком на пять лет. Санкции предполагают "аннулирование или приостановление лицензий и прекращение предоставления услуг по ретрансляции или распространению телепрограмм". Все три телеканала прекратили эфирное вещание. В отношении депутата введены ограничение права пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, запрет торговых операций, приостановка исполнения экономических и финансовых обязательств, запрет на вывод капиталов за пределы Украины.