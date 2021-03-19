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"На каком-то этапе переговорим". Байден ответил на предложение Путина о диалоге

Российский лидер ранее предложил президенту США провести открытый диалог в прямом эфире
Президент США Джо Байден EPA-EFE/Yuri Gripas / POOL
Описание
Президент США Джо Байден
© EPA-EFE/Yuri Gripas / POOL

ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Глава администрации США Джо Байден заявил в ответ на предложение президента России Владимира Путина о диалоге, что контакты между двумя лидерами на каком-то этапе в обозримой перспективе состоятся.

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"Уверен, что мы на каком-то этапе переговорим", - сказал Байден в пятницу журналистам в Белом доме, имея в виду контакт с Путиным.

Путин ранее предложил Байдену провести открытый диалог в прямом эфире уже в пятницу или в понедельник. "Я бы не откладывал это в долгий ящик, я на выходных хочу съездить в тайгу, немножко там отдохнуть, а так можно было бы или завтра, или, скажем в понедельник", - сказал глава государства в эфире телеканала "Россия-24" в четверг. "Пожалуйста, мы готовы в любое время, удобное для американской стороны время, я вот прямо сейчас дам соответствующее поручение министерству иностранных дел", - указал Путин. Он подчеркнул, что такой контакт с Байденом может состояться "при условии, если это будет прямой, честный разговор, по сути, в прямом эфире".

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Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияБайден, Джозеф (Джо)
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