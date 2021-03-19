Белый дом заявил, что Байден встретится с Путиным, когда придет нужное время

ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным, когда придет нужное время. Об этом сообщила в пятницу журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер на борту президентского самолета, который направляется в штат Джорджия. Запись брифинга распространил пресс-пул Белого дома.

"Люди спрашивают, когда президент Байден встретится с президентом Путиным. Президент Байден встретится с президентом Путиным, когда придет нужное время. Президент Байден и президент Путин имеют различные взгляды на свои страны. Но они согласны в том, что мы должны продолжать искать способы работать вместе там, где это в наших взаимных интересах", - отметила она.

Жан-Пьер привела в пример российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), который был продлен в феврале.

Комментируя острые высказывания Байдена в адрес Путина, она сказала: "Ему задали прямой вопрос, и он дал прямой ответ. Он [Байден] не собирается отступать. Он очень откровенен и весьма открыт в том, что касается этих отношений, особенно когда его спрашивают напрямую". Заместитель пресс-секретаря в очередной раз подтвердила, что США ответят в течение недель на, по версии Вашингтона, "дестабилизирующие действия России". "Ранее в этом месяце вы видели первую такую реакцию, когда были объявлены шаги в ответ на использование Россией химического оружия и на попытку убийства [российского блогера Алексея] Навального. Как сказал президент [Байден], в скором времени будет больше [подобных шагов со стороны США], а Россия должна заплатить цену за свои действия", - утверждала Жан-Пьер.

Путин ранее предложил Байдену провести открытый диалог в прямом эфире уже в пятницу или в понедельник. "Я бы не откладывал это в долгий ящик, я на выходных хочу съездить в тайгу, немножко там отдохнуть, а так можно было бы или завтра, или, скажем в понедельник", - сказал глава государства в эфире телеканала "Россия-24" в четверг. "Пожалуйста, мы готовы в любое время, удобное для американской стороны время, я вот прямо сейчас дам соответствующее поручение министерству иностранных дел", - указал Путин. Он подчеркнул, что такой контакт с Байденом может состояться "при условии, если это будет прямой, честный разговор, по сути, в прямом эфире".

Байден в среду в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина "убийцей" (killer).