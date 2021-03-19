Армянская оппозиция продолжит акции протеста, несмотря на объявление досрочных выборов

ЕРЕВАН, 19 марта. /ТАСС/. Самое крупное оппозиционное объединение Армении - "Движение за спасение родины", которое вот уже несколько недель проводит массовые митинги и шествия с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна и проведения в стране внеочередных парламентских выборов, в пятницу подтвердило, что не откажется от этих акций, хотя накануне власти объявили о готовности провести досрочные выборы. Как пояснил координатор движения и представитель входящей в него партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян, не выполнено одно из главных условий оппозиции - фактический уход Пашиняна со своего поста на время подготовки и проведения внеочередных парламентских выборов.

Дело в том, что если выборы состоятся 20 июня, как об этом объявил премьер-министр, то для этого, согласно действующему законодательству, необходимо выполнить несколько условий. Так, первым шагом должна стать официальная отставка главы кабинета не позднее второй половины апреля. После этого у парламента формально есть две недели, чтобы избрать нового премьера. Поэтому здесь важно, чтобы все представленные в парламенте партии договорились между собой не выдвигать новых кандидатур. Такая договоренность, как очевидно, была достигнута. Поэтому по истечении двух недель, если межпартийные договоренности удастся соблюсти, парламент будет считаться распущенным автоматически. В результате президент Армении получит право назначить дату внеочередных выборов, которая уже обозначена.

Но при этом сам Пашинян и члены его кабинета, согласно все тому же законодательству, фактически будут оставаться у власти, хотя и с приставкой "исполняющие обязанности".

"Выборы, которые пройдут при нынешних властях, могут привести к новому политическому кризису, - подчеркнул в пятницу Сагателян. - На время их проведения правительство должен возглавить человек, который не будет затем сам претендовать на должность главы кабмина. На сегодняшний день таким человеком является Вазген Манукян (лидер "Движения за спасение родины" - прим. ТАСС), выдвинутый объединенной оппозицией". "Поэтому мы будем продолжать акции неповиновения, быть может, изменив при этом нашу тактику", - добавил координатор движения.

С этой позицией до последнего времени были согласны не только члены самого "Движения за спасение родины", но и многие другие политические партии, не входящие в состав этого оппозиционного объединения. Но, похоже, ситуация всего за сутки, прошедшие с момента заявления премьера о предстоящих выборах, начинает меняться.

Каждый сам за себя

Как только Пашинян заявил, что 20 июня намерен провести досрочные парламентские выборы, сразу стало понятно, что и самое большое оппозиционное объединение фактически перестает быть единым целым. У всех ключевых игроков движения появились собственные планы. Иными словами, консенсус по отставке Пашиняна вроде бы остается в силе, но партии уже по-разному представляют себе возможность "устранения" основного политического конкурента, пришедшего к власти в 2018 году на волне массовых уличных протестов.

Сразу несколько партий, являющихся основой оппозиционного объединения "Движения за спасение родины", заявили, что примут участие в выборах, даже если и.о. премьер-министра на время их проведения останется Пашинян. Одной из таких партий стала "Процветающая Армения". Она имеет на сегодняшний день вторую по численности депутатов фракцию в парламенте после блока Пашиняна "Мой шаг". Еще одна политическая сила - партия "Родина" бывшего главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна - также заявила, что готовится к внеочередным парламентским выборам, которые инициирует Пашинян.

Непримиримую позицию по-прежнему занимает сам лидер движения Вазген Манукян. Он уже заявил, что не намерен участвовать в выборах, организованных при нынешних властях. Но и повлиять на достигнутую договоренность о выборах он также не может, так как не располагает депутатами в парламенте.

Всего в "Движение за спасение родины" входит порядка 15 политических партий, но в армянской политической системе основными центрами тяжести по-прежнему остаются бывшие президенты страны - Роберт Кочарян и Серж Саргсян.

Кочарян, у которого нет своей партии, неоднократно заявлял, что поддерживает требования оппозиционного объединения. После прихода к власти Пашиняна второй президент Армении провел полтора года в тюрьме по обвинению в свержении конституционного строя в 2008 году. В одном из своих интервью он подчеркнул, что намерен участвовать в выборах и победить, однако не уточнил конкретный формат своего участия. Многие армянские эксперты уверены, что Кочарян в итоге попытается создаст свой альянс из нескольких партий, возглавит его предвыборный список и таким образом станет основным конкурентом блоку Пашиняна.

Саргсян же возглавляет Республиканскую партию Армении (РПА), которая также входит в "Движение за спасение родины". Пока он лишь заявил, что его партия не останется в статусе наблюдателя. В самой РПА уточняют, что окончательно определятся с этим вопросом, когда Пашинян подаст в отставку, парламент будет распущен, а президент назначит дату новых выборов.

Поэтому сейчас основной интригой становится вопрос уже не столько о том, что будет делать "Движение за спасение родины" во главе с Манукяном, сколько, будут ли бывшие президенты участвовать в предвыборной гонке, особенно, если учесть, что они до сих пор обладают большими человеческими и материальными ресурсами, а также пользуются серьезной поддержкой за рубежом.

Отношения с РФ

В связи с грядущими выборами следует также отметить, что все основные политические силы, собирающиеся участвовать в досрочных выборах, в том числе блок Пашиняна и оппозиционное "Движение за спасение родины", продолжают выступать за углубление стратегических отношений с Россией. Исключением являются экстремистская партия "Сасна црер", члены которой в 2016 году совершили нападение на полицейский участок, а также возможный альянс партий бывшего премьер-министра Арама Саркисяна и независимого депутата Армана Бабаджаняна, которые открыто поддерживают сейчас Пашиняна, но выступают при этом за сближение с Западом. Однако, согласно независимым социологическим опросам, эти партии имеют мало шансов оказаться в парламенте.