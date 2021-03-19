Байден заявил, что гордится переговорами Блинкена с Китаем на Аляске

ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Американский президент Джо Байден гордится тем, как госсекретарь США Энтони Блинкен ведет переговоры с представителями руководства КНР, начавшиеся в четверг в штате Аляска. Об этом глава администрации США сообщил в пятницу журналистам в Белом доме.

"Я очень горд госсекретарем", - заявил Байден, отвечая на просьбу прокомментировать американо-китайские переговоры высокого уровня, стартовавшие накануне на Аляске. Других комментариев на этот счет от американского лидера не последовало.

На переговоры в Анкоридж прибыл вместе с Блинкеном помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Их визави являются министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И и член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи. Пятница является вторым и завершающим днем этих встреч.

Переговоры начались в обстановке разногласий, уже в самом начале выступающие обменялись критическими высказываниями. Позднее стороны обвинили друг друга в нарушении дипломатического протокола и этикета. Тем не менее представитель американской администрации высокого ранга заявил по окончании первого дня консультаций, что, по оценке Вашингтона, те были "предметными, серьезными и прямыми".