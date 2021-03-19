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Мезенцев назначен госсекретарем Союзного государства Белоруссии и России

Соответствующее постановление подписал белорусский лидер Александр Лукашенко
Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев
© Сергей Бобылев/ТАСС

МИНСК, 19 марта. /ТАСС/. Председатель Высшего государственного совета Союзного государства, президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал постановление о назначении госсекретарем белорусско-российской структуры бывшего посла РФ в Минске Дмитрия Мезенцева.

"Председатель Высшего государственного совета Союзного государства, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 19 марта подписал Постановление № 1 "О государственном секретаре Союзного государства", касающееся освобождения от должности государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоты и назначения на эту должность Дмитрия Мезенцева", - сообщает в пятницу пресс-служба белорусского лидера.

 

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Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссияМезенцев, Дмитрий Федорович
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