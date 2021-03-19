Премьер Италии не считает кризисом отношений России и США негативные заявления первых лиц

РИМ, 19 марта. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Негативные заявления президента США Джо Байдена и ответ российского лидера Владимира Путина представляют собой "обмен любезностями", но их нельзя считать кризисом в отношениях двух стран. Такое мнение высказал в пятницу премьер-министр Италии Марио Драги в ходе своей первой пресс-конференции в качестве главы правительства, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

"Кризис - серьезное слово. Не знаю, можно ли это называть кризисом, пока это [заявления Байдена и Путина] обмен любезностями. Но пока рано говорить, какие последствия это может повлечь [для российско-итальянских отношений]", - сказал Драги.

Байден в среду в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, хозяин Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина "убийцей" (killer).

Путин после резких высказываний Байдена о России предложил ему провести открытый диалог в прямом эфире уже в пятницу или понедельник. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что ей ничего не известно о планах американского лидера принять участие в беседе с российским коллегой. Сам Байден не стал отвечать на вопрос о возможности такого разговора.