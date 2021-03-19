Зеленский утвердил решение о создании Центра противодействия дезинформации

КИЕВ, 19 марта. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о создании Центра противодействия дезинформации. Соответствующий указ опубликован в пятницу на сайте главы украинского государства.

Согласно документу, контроль за выполнением решения СНБО возлагается на секретаря Совбеза. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

11 марта Совбез Украины принял решение о создании Центра противодействия дезинформации в целях "обеспечения информационной безопасности Украины, эффективного противодействия пропаганде, деструктивным дезинформационным воздействиям и кампаниям, недопущения манипулирования общественным мнением". Центр создается как рабочий орган при СНБО.

9 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время в стране заработает Международный центр противодействия дезинформации. Он напомнил, что в сентябре прошлого года выступил в ООН с предложением создать на Украине международную штаб-квартиру по противодействию распространению дезинформации. Министр культуры Украины Александр Ткаченко проинформировал, что в рамках центра Украина планирует организовать "онлайн-музей российской пропаганды".