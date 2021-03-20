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СМИ: министр здравоохранения Эквадора подал в отставку, проработав менее месяца

Родольфо Фарфан занял этот пост после отставки своего предшественника на фоне скандала с внеочередной вакцинацией VIP-персон

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 марта. /ТАСС/. Министр здравоохранения Эквадора Родольфо Фарфан подал в отставку, пробыв в должности менее месяца. Об этом сообщает в пятницу газета El Universo, разместившая на своем сайте заявление политика.

"По исключительно личным мотивам вынужден подать в отставку с поста министра здравоохранения без возможности отозвать свое заявление, - говорится в документе, поданном на имя главы государства Ленина Морено.

Фарфан занял пост главы эквадорского Минздрава 1 марта после отставки своего предшественника Хуана Карлоса Севайоса на фоне скандала с внеочередной вакцинацией VIP-персон.

Теги
ЭквадорМорено, Ленин
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