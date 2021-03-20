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Пандемия COVID-19
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Глава МИД Венгрии заявил, что привился вакциной "Спутник V"

Петер Сийярто призвал зарегистрироваться для вакцинации всех остальных
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

ВЕНА, 20 марта. /ТАСС/. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто привился от коронавируса российской вакциной "Спутник V". Об этом дипломат сообщил в пятницу на своей странице в Facebook.

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"Поставка вакцин с востока продолжается, и сегодня утром я и мой коллега министр промышленности и торговли России Денис Мантуров завершили мартовские поставки "Спутника" (я также получил эту вакцину сегодня)", - говорится в сообщении Сийярто.

Как поясняет газета Magyar Nemzet, министр привился и призвал зарегистрироваться для вакцинации всех остальных, поскольку только так можно победить пандемию.

Венгрия в ноябре 2020 года стала первой страной ЕС, куда были доставлены образцы вакцины "Спутник V" для проведения исследований. В феврале российский препарат был окончательно одобрен венгерским профильным учреждением здравоохранения, после чего началось его применение в Венгрии.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссияВенгрияПандемия COVID-19
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