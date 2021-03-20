Суд в США приговорил россиянина Медведева к 10 годам за киберпреступления

НЬЮ-ЙОРК, 20 марта. /ТАСС/. Российский гражданин Сергей Медведев приговорен судом в Неваде к 10 годам лишения свободы за совершение киберпреступлений в составе группы, ущерб от которых составил $568 млн. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Министерства юстиции США.

"33-летний Сергей Медведев, известный также как "Стелс, "Сегмед" и "Серж-медведь", признал вину в суде в нарушении закона о [противодействии] рэкету и коррупционным организациям и был приговорен к 10 годам лишения свободы", - отмечается в сообщении ведомства.