В Госдепе заявили, что внимательно следят за делом о шпионаже в Болгарии

ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Государственный департамент США внимательно следит за делом о шпионаже в Болгарии, в рамках расследования которого ранее были задержаны шесть человек. Об этом сообщил в пятницу на своей странице в Twitter руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

"Мы внимательно следим за расследованием в Болгарии по поводу предполагаемой российской шпионской сети. США твердо поддерживают суверенитет Болгарии и стоят на стороне Болгарии, выступая против этих враждебных действий на ее территории", - заявил он.

Ранее в пятницу болгарская прокуратура сообщила о том, что шесть сотрудников Министерства обороны Болгарии и военной разведки задержаны по подозрению в шпионаже в пользу РФ.

На брифинге были представлены аудиозаписи и видеоматериалы, полученные с использованием специальных средств. По утверждению прокуратуры, они являются доказательством противоправных действий задержанных. Главный прокурор Иван Гешев отметил, что преступная группа была раскрыта при помощи спецслужб стран Евросоюза и США.

Посольство РФ в Болгарии потребовало прекратить до суда все спекуляции по этому делу. В дипмиссии выразили уверенность, что "судебное разбирательство будет вестись на деполитизированной, беспристрастной и объективной основе в строгом соответствии с нормами болгарского и международного законодательства".