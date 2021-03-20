СМИ: Китай и США по итогам переговоров на Аляске усилят диалог по Ирану, КНДР и Мьянме

ПЕКИН, 20 марта. /ТАСС/. Власти Китая и США по итогам переговоров в Анкоридже (штат Аляска) договорились усилить политический диалог по Ирану, ситуации на Корейском полуострове и в Мьянме. Об этом сообщило в субботу Центральное телевидение Китая.

"Стороны договорились поддерживать, а также усилить диалог по целому ряду вопросов, в том числе по иранской ядерной проблеме, Афганистану, Корейскому полуострову и ситуации в Мьянме", - приводит телеканал выдержки из совместного заявления.

В нем также уточняется, что Пекин намерен активизировать сотрудничество с Вашингтоном по ряду других направлений - в области межармейских, торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений. "Кроме того, Китай и США договорились усилить взаимодействие в сфере здравоохранения и обеспечения сетевой безопасности", - сообщает телеканал.