В КНР заявили, что на переговорах на Аляске пригрозили США отреагировать по Гонконгу

ПЕКИН, 20 марта. /ТАСС/. Китайские власти в ходе переговоров с американской делегацией в Анкоридже (штат Аляска) пригрозили США жесткими мерами в ответ на давление Вашингтона из-за ситуации в Гонконге. Об этом сообщил в субботу МИД КНР.

"Китайская сторона подчеркнула, что в случае если Соединенные Штаты продолжат прибегать к однобоким мерам воздействия, наша страна обязательно даст жесткий ответ", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Как сообщило министерство, представители Китая также потребовали от Белого дома отмены всех санкций, касающихся Гонконга. "Китайская делегация настаивала, чтобы США придерживались норм международного права и проявили уважение к решению Пекина об оптимизации избирательной системы Гонконга", - уточняется в документе.

В распространенном во вторник заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена говорится, что Соединенные Штаты составили перечень из 24 официальных лиц материкового Китая и Гонконга, с которыми иностранным финансовым организациям будет запрещено осуществлять значительные транзакции под угрозой введения американских санкций. Американский дипломат не привел конкретных имен фигурантов списка, однако уточнил, что в него были включены, в частности, 14 заместителей председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП, парламент), сотрудники гонконгской полиции, представители канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао, а также других ведомств.