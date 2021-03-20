Суд в Киеве арестовал имущество и 100% акций предприятия "Мотор Сич"

КИЕВ, 20 марта. /ТАСС/. Шевченковский районный суд Киева принял решение наложить арест на акции и имущество АО "Мотор Сич". Об этом сообщает в субботу пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).

"По материалам СБУ Шевченковский районный суд г. Киева принял решение о наложении ареста на целостный имущественный комплекс и 100% акций АО" Мотор Сич", - говорится в сообщении.

СБУ отмечает, что имущество передано в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. "Вместе с тем компания продолжит свою работу", - говорится в сообщении.

Служба безопасности осуществляет досудебные расследования по "Мотор Сичи" по двум направлениям: по признакам преступлений, предусмотренных статьями 14, 15, 111 и 113 Уголовного кодекса Украины (относительно диверсионной и подрывной деятельности в пользу РФ); по признакам преступлений, предусмотренных статьями 209, 212, 233 и 364 Уголовного кодекса Украины. В них проверяются возможные нарушения законодательства при первичной приватизации и последующей незаконной концентрации акций.

В 2016 году китайские инвесторы приобрели 56% акций "Мотор Сич", а в августе 2019 года подали документы о сделке на согласование в Антимонопольный комитет Украины. В том же месяце американская газета The Wall Street Journal сообщила о стремлении Вашингтона не допустить переход завода под контроль китайского капитала. Осенью 2019 года на Украину приезжала группа специалистов Института оборонного анализа США для ознакомления с работой всех ключевых оборонных предприятий страны. По мнению экспертов, этот визит был напрямую связан с попыткой американцев заблокировать продажу предприятия представителям КНР.

На прошлой неделе секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Киев решил вернуть "Мотор Сич" в госсобственность. Он уточнил, что это произойдет "конституционным способом" и "люди, которые вкладывали в это предприятие, получат компенсацию". В ответ на это заявление в МИД Китая заявили, что власти КНР требуют от Украины учесть интересы китайских компаний после принятого Киевом решения вернуть в госсобственность "Мотор Сич".