Глава ЛНР заявил, что не боится санкций, в том числе со стороны властей Украины

ЛУГАНСК, 20 марта. /ТАСС/. Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил в субботу, что не боится никаких санкций, в том числе со стороны властей Украины. Таким образом он прокомментировал сделанное в пятницу заявление Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о введении "максимального объема санкций" против некоторых лиц, в том числе в отношении главы ЛНР.

"Первое, с чего хотел бы начать свой комментарий, - никаких санкций я не боюсь!" - приводит слова Леонида Пасечника агентство Луганскинформцентр. Глава ЛНР указал на очевидность того, что санкции "направлены на блокирование какой-либо личной выгоды". "Хочу отметить, что никаких финансовых интересов - активов, недвижимости, предприятий, счетов, вкладов - ни на Украине, ни на территории любого другого государства у меня нет", - подчеркнул Пасечник.

При этом он отметил, что единственным последствием санкций станет то, что украинские власти смогут, ссылаясь на них, оправдать отказ от выплаты ему пенсии, которую он честно заработал, будучи сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ). Пасечник служил в СБУ с 1993 по 2013 год, когда он ушел в отставку незадолго до произошедшего в 2014 году на Украине государственного переворота.

Глава ЛНР отверг обвинение в нарушении присяги

Леонид Пасечник отверг выдвинутые в его адрес обвинения в измене присяге и предательстве народа Украины. "Ответственно заявляю, что ни о каком предательстве речи не может быть. Я остался верен нашей общей многовековой истории, православной религии, обычаям и традициям, которые объединяли братские народы России, Украины и Белоруссии. Я остался верен нашим дедам и прадедам, которые плечом к плечу с россиянами, белорусами и остальными представителями 15 союзных республик сражались против фашизма в годы Великой Отечественной войны", - заявил глава ЛНР.

"Я никогда не служил и не буду служить украинским властям, которые в 2014 году незаконно захватили власть в Киеве в результате вооруженного государственного переворота. На мой взгляд, подобные действия - преступны и незаконны", - подчеркнул глава ЛНР.

Леонид Пасечник при этом обвинил в предательстве украинских должностных лиц, в том числе офицеров СБУ, которые сейчас служат на территории, подконтрольной Киеву. "Хочу добавить, что мои бывшие коллеги не смогли обеспечить порядок на Украине и позволили кучке профашистских фанатиков, подогреваемых и финансируемых прозападными и проамериканскими политиками, захватить власть в стране", - отметил он.

Виновники кризиса

Леонид Пасечник назвал виновниками кризиса и войны на Украине политические силы, пришедшие к власти в стране в 2014 году. "Виновники всего произошедшего и происходящего в Украине - проамериканские политики, конечной целью которых являются дальнейшее разрушение связей между братскими народами республик бывшего Советского Союза, а также подрыв и ослабление мощи Российской Федерации. Именно они - агрессивная разрушающая сила, которой выгодна война на Украине", - заявил он.

При этом глава ЛНР назвал единственно правильным решением мирное урегулирование в Донбассе в ходе переговоров на минской площадке. "Как говорится, лучше худой мир, чем хорошая война. Уверен, что так же считают и в этом поддерживают меня все жители республик Донбасса и большая часть народа Украины", - убежден глава ЛНР.

Санкции СНБО Украины

В пятницу СНБО ввел санкции против 27 граждан, в числе которых бывшие украинские и российские политики. Санкции предполагают блокировку их активов и имущества, а также лишение всех государственных наград. В санкционный список вошли экс-президент страны Виктор Янукович, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, глава Крыма Сергей Аксенов, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, бывший министр образования Украины Дмитрий Табачник, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская, глава ЛНР Леонид Пасечник, экс-министр обороны Украины Дмитрий Саламатин.