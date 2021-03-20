Оппозиция в Грузии объявила подготовку к митингам после провала переговоров с властями

ТБИЛИСИ, 20 марта. /ТАСС/. Представители оппозиционных партий Грузии после провала переговоров с властями по выходу из политического кризиса переходят на чрезвычайный режим работы и начинают готовиться к митингу, который состоится 15 мая в Тбилиси. Об этом в субботу сообщил журналистам один из лидеров партии "Единое национальное движение" Заал Удумашвили.

"С сегодняшнего дня, с этой минуты оппозиция переходит на чрезвычайный режим работы. Это означает, что мы поедем в каждый город, каждое село, войдем во все семьи и еще раз убедим население, что у борьбы всегда есть смысл, так как за нами правда. За этот период будут акции как в Тбилиси, так и в регионах. Однако на заключительном этапе мы соберемся 15 мая в Тбилиси на проспекте Руставели", - сказал Удумашвили.

Переговоры с оппозицией

Грузинские власти и оппозиция с 12 марта проводили переговоры при посредничестве представителя главы Евросовета Кристиана Даниэльсона. За это время дипломат дважды встретился с президентом Саломе Зурабишвили, а также с премьером Ираклием Гарибашвили, представителями правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" и оппозицией. Переговоры завершились 19 марта безрезультатно.

Участники встречи до сих пор отказываются раскрывать детали переговоров с Даниэльсоном, однако известно, что власти и оппозиция обсуждали документ из шести пунктов, который должен стать основой будущих соглашений. В том числе речь шла о реформе избирательной системы и обновлении судебной системы Грузии.

Камнем преткновения были досрочные выборы и арест депутата, председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии, а также сторонника оппозиции Георгия Руруа. Оппозиция считает Мелию и Руруа политическими заключенными и требует их освобождения. Власти категорически против этого и заявляют, что нельзя вмешиваться в дела правосудия. Оппоненты настаивают на проведении внеочередных выборов в парламент или плебисцита по вопросу, хотят ли жители страны проведения новых выборов. Правящая партия считает, что выборы в парламент уже состоялись в октябре-ноябре 2020 года, они признаны легитимными и нет никаких правовых оснований для повторного голосования.

Ситуация в стране

Политический кризис в Грузии длится уже пять месяцев. В ноябре прошлого года оппозиция отказалась признавать результаты осенних парламентских выборов, обвинив власти в фальсификации итогов голосования. До сих пор большая часть оппонентов власти отказывается от работы в новом парламенте.

Ситуация усугубилась после того, как 23 февраля полиция арестовала Мелию за неуплату залога в размере 40 тыс. лари (более $12 тыс.). При этом за несколько дней до ареста политика - 18 февраля - в отставку подал премьер-министр Георгий Гахария из-за разногласий с командой по этому вопросу.

С 23 февраля оппозиция устраивает акции протеста. Митингующие разбили более 20 палаток у здания парламента и ночуют в них. Они требуют освобождения Мелии и назначения досрочных парламентских выборов.