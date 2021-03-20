СМИ: полиция начала разгон демонстрации в Амстердаме против ограничений из-за пандемии

ГААГА, 20 марта. /ТАСС/. Правоохранительные органы Нидерландов приступили к разгону организованной на Музейной площади Амстердама демонстрации против мер, введенных в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом сообщила в субботу Нидерландская телерадиовещательная корпорация .

По данным телеканала, днем на площади собралось несколько сотен человек, среди которых были замечены ветераны военных действий и медсестры. Они развернули плакаты, один из которых гласил "Сертификат о вакцинации = апартеид", и скандировали различные лозунги, такие как "Любовь, свобода, нет диктатуре".

Акция не была санкционирована муниципалитетом, а многие ее участники не соблюдали требуемую дистанцию в 1,5 м и были без масок.

Вмешательство полиции потребовалось после того, как часть демонстрантов отказалась подчиниться указаниям и разойтись. Для разгона демонстрации полицейским пришлось задействовать конную полицию и водометы.