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Пандемия COVID-19

СМИ: полиция начала разгон демонстрации в Амстердаме против ограничений из-за пандемии

Акция не была санкционирована муниципалитетом, а многие ее участники не соблюдали требуемую дистанцию в 1,5 м и были без масок, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация

ГААГА, 20 марта. /ТАСС/. Правоохранительные органы Нидерландов приступили к разгону организованной на Музейной площади Амстердама демонстрации против мер, введенных в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом сообщила в субботу Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

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По данным телеканала, днем на площади собралось несколько сотен человек, среди которых были замечены ветераны военных действий и медсестры. Они развернули плакаты, один из которых гласил "Сертификат о вакцинации = апартеид", и скандировали различные лозунги, такие как "Любовь, свобода, нет диктатуре".

Акция не была санкционирована муниципалитетом, а многие ее участники не соблюдали требуемую дистанцию в 1,5 м и были без масок.

Вмешательство полиции потребовалось после того, как часть демонстрантов отказалась подчиниться указаниям и разойтись. Для разгона демонстрации полицейским пришлось задействовать конную полицию и водометы.

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НидерландыПандемия COVID-19
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