ВМС США заявили, что американский эсминец направляется в Черное море

ТАСС, 20 марта. Американский эсминец Thomas Hudner направляется в Черное море для проведения операции по обеспечению безопасности. Об этом сообщил в субботу Шестой флот ВМС США на своей странице в Twitter.

"Второй корабль США Thomas Hudner начал переход в Черное море для проведения операции [по обеспечению] морской безопасности в регионе, - говорится в сообщении. - Корабли и авианосцы США на регулярной основе проводят операции в Черном море в поддержку наших союзников по НАТО и партнеров".

В Национальном центре управления обороной Российской Федерации в пятницу сообщили, что российские военные следят за действиями крейсера Monterey ВМС США, который находится в акватории Черного моря.

17 марта Национальный центр управления обороной России сообщил, что российские военные следят за действиями фрегата Mendes Nunes ВМС Испании, который зашел в акваторию Черного моря.

Корабли стран НАТО периодически заходят в Черное море. В феврале Черноморский флот отслеживал действия тральщиков ВМС Испании и Греции. В МИД России неоднократно отмечали, что военное присутствие в акватории Черного моря кораблей держав, находящихся за пределами региона, не способствует укреплению стабильности.