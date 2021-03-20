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ВМС США заявили, что американский эсминец направляется в Черное море

Корабли и авианосцы США на регулярной основе проводят операции в Черном море в поддержку союзников по НАТО и партнеров, сообщил Шестой флот ВМС США
Эсминец ВМС США Thomas Hudner AP Photo/Mary Schwalm, архив
Описание
Эсминец ВМС США Thomas Hudner
© AP Photo/Mary Schwalm, архив

ТАСС, 20 марта. Американский эсминец Thomas Hudner направляется в Черное море для проведения операции по обеспечению безопасности. Об этом сообщил в субботу Шестой флот ВМС США на своей странице в Twitter.

"Второй корабль США Thomas Hudner начал переход в Черное море для проведения операции [по обеспечению] морской безопасности в регионе, - говорится в сообщении. - Корабли и авианосцы США на регулярной основе проводят операции в Черном море в поддержку наших союзников по НАТО и партнеров".

В Национальном центре управления обороной Российской Федерации в пятницу сообщили, что российские военные следят за действиями крейсера Monterey ВМС США, который находится в акватории Черного моря.

17 марта Национальный центр управления обороной России сообщил, что российские военные следят за действиями фрегата Mendes Nunes ВМС Испании, который зашел в акваторию Черного моря.

Корабли стран НАТО периодически заходят в Черное море. В феврале Черноморский флот отслеживал действия тральщиков ВМС Испании и Греции. В МИД России неоднократно отмечали, что военное присутствие в акватории Черного моря кораблей держав, находящихся за пределами региона, не способствует укреплению стабильности.

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