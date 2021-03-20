В Белоруссии еще два Telegram-ресурса признали экстремистскими

МИНСК, 20 марта. /ТАСС/. МВД Белоруссии сообщило, что два брестских региональных протестных ресурса в Telegram признаны судом экстремистскими.

"По инициативе ГУБОПиК (Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией) МВД такое решение суда Ленинского района Бреста вынесено 17 марта в отношении канала "Брест: Слухи и факты" и чата "Брест 97%", - сообщает в субботу пресс-служба МВД Белоруссии.

"Теперь опубликование (репост) информации из этих сообществ влечет административную ответственность по ст. 19.11 КоАП (ответственность в виде общественных работ, административного ареста или штрафа - прим ТАСС)", - уточняет ведомство. Как отмечает МВД, администраторы ресурсов систематически распространяют "экстремистские материалы с различных ресурсов, в том числе признанных экстремистскими официально, а также сами осуществляют такую деятельность".

По данным пресс-службы, Telegram-канал "Брест: Слухи и факты" - популярный протестный ресурс брестского региона, где распространяются материалы о незаконных массовых мероприятиях. В телеграм-чате "Брест 97%" состоят "придерживающиеся деструктивных взглядов лица и размещаются призывы к протестам", отметили в МВД.

Белорусская ассоциация журналистов также сообщает в субботу, что суд Железнодорожного района Гомеля признал экстремистской продукцией Telegram-каналы и чат "Водители 97%", "Мозырь 97%", "Гомель Советский 97%" и "Речица для жизни" (чат), решение вступило в силу с 12 марта.

Ранее cуд Центрального района Минска признал NEXTA-Live и логотип NEXTA экстремистскими материалами. Генпрокуратура Белоруссии 18 марта рассказала о предложениях по усилению ответственности за экстремистскую деятельность.