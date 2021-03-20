Глава Пентагона не обсуждал санкции против Индии за С-400

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 марта. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин, который находится с визитом в Нью-Дели, не обсуждал с индийскими официальными лицами вопрос о возможном введении санкций в отношении Индии за закупку российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, поскольку индийская сторона их еще не приобрела.

"Индия еще не приобрела российскую ракетную систему С-400, таким образом, вопрос санкций не обсуждался", - сказал в субботу Остин по итогам переговоров с индийскими официальными лицами. Его выступление транслировали местные телеканалы.

Нью-Дели объявил о намерении приобрести российские С-400 еще в 2015 году. Контракт на поставку пяти полковых комплексов ЗРС С-400 "Триумф" стоимостью $5,43 млрд был подписан во время визита президента России Владимира Путина в Индию в октябре 2018 года. Это вызвало серьезное недовольство Вашингтона, который угрожает применением санкций в отношении государств, приобретающих у РФ современные системы вооружений и военной техники в соответствии с принятым в 2017 году законом CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций").

Визит главы Пентагона в Нью-Дели стал первой поездкой в Индию высокопоставленного представителя новой администрации США. Остин прибыл в Нью-Дели в пятницу, в это же день его принял премьер-министр Индии Нарендра Моди, также прошла его встреча с советником премьера по национальной безопасности Аджитом Довалом. В субботу он встретился с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом и министром иностранных дел Субраманиямом Джайшанкаром.

С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать самолеты и крылатые ракеты, на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 км/с, способна уничтожать цели на высоте до 30 км.