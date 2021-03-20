{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Германии произошли столкновения в ходе акции протеста против карантина в городе Кассель

Как передает телеканал n-tv, полицейские применили дубинки и перцовый газ

БЕРЛИН, 20 марта. /ТАСС/. Беспорядки и столкновения протестующих с полицейскими произошли в субботу на демонстрации против ограничений, введенных властями ФРГ из-за пандемии, в городе Кассель (федеральная земля Гессен). Как сообщил телеканал n-tv, полицейские применили дубинки и перцовый газ.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

В центре города на акцию под названием "Свободные граждане Касселя - основные права и демократия" собрались тысячи ковид-диссидентов. Протестующие не соблюдали масочный режим и правило социальной дистанции и не следовали указаниям властей. Ранее администрация города запретила собрания из-за эпидемической ситуации.

После того, как полиция попыталась не допустить шествие, дело дошло до беспорядков и столкновений протестующих как со стражами правопорядка, так и с участниками проходившей рядом ответной демонстрации.

Поддержку гессенским полицейским оказывают в Касселе коллеги из Рейнланд-Пфальца, Северного Рейна - Вестфалии и Тюрингии.

Акции протеста ковид-диссидентов проходят в субботу и в других городах Германии, в том числе в Берлине.

Теги
ГерманияПандемия COVID-19
Пашинян заявил, что оппозиция Армении считает катастрофой отказ от заявления по Карабаху
Оппозиционные партии страны критикуют премьер-министра за подписание трехстороннего заявления, однако подчеркивают, что в случае прихода к власти не станут отказываться от него
Читать полностью