В Германии произошли столкновения в ходе акции протеста против карантина в городе Кассель

БЕРЛИН, 20 марта. /ТАСС/. Беспорядки и столкновения протестующих с полицейскими произошли в субботу на демонстрации против ограничений, введенных властями ФРГ из-за пандемии, в городе Кассель (федеральная земля Гессен). Как сообщил телеканал n-tv , полицейские применили дубинки и перцовый газ.

В центре города на акцию под названием "Свободные граждане Касселя - основные права и демократия" собрались тысячи ковид-диссидентов. Протестующие не соблюдали масочный режим и правило социальной дистанции и не следовали указаниям властей. Ранее администрация города запретила собрания из-за эпидемической ситуации.

После того, как полиция попыталась не допустить шествие, дело дошло до беспорядков и столкновений протестующих как со стражами правопорядка, так и с участниками проходившей рядом ответной демонстрации.

Поддержку гессенским полицейским оказывают в Касселе коллеги из Рейнланд-Пфальца, Северного Рейна - Вестфалии и Тюрингии.

Акции протеста ковид-диссидентов проходят в субботу и в других городах Германии, в том числе в Берлине.