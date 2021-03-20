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Премьер Болгарии заявил о готовности объявить российских дипломатов персонами нон грата

Ранее болгарская прокуратура задержала шесть человек по подозрению в шпионаже в пользу России
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов Johanna Geron, Pool Photo via AP
Описание
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов
© Johanna Geron, Pool Photo via AP

СОФИЯ, 20 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что из-за дела о шпионаже придется объявить российских дипломатов нежелательными персонами. Об этом сообщила в субботу правительственная пресс-служба.

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"В очередной раз нам приходится объявлять российских дипломатов нежелательными персонами", - сказал премьер, комментируя задержание в пятницу болгарской прокуратурой шести человек по подозрению в шпионаже в пользу РФ.

Борисов подчеркнул, что операция спецслужб является своеобразной показательной акцией с требованием прекратить шпионаж в Болгарии. "Дружба есть дружба, мы ее демонстрировали, в том числе в вопросе о газопроводе "Балканский поток", но шпионить за нашими возможностями в НАТО <...> Не давая политических оценок, еще раз благодарю наши специальные службы и заверяю, что аналогичным образом, методично, в любом подобном случае мы будем твердо отстаивать свою безопасность и независимость", - заявил премьер.

На брифинге прокуратуры в пятницу были представлены аудиозаписи и видеоматериалы, полученные с использованием специальных средств. По утверждению прокуратуры, они являются доказательством противоправных действий задержанных. Главный прокурор Иван Гешев отметил, что группа была раскрыта при помощи спецслужб стран Евросоюза и США.

Посольство РФ в Болгарии потребовало прекратить до суда все спекуляции по этому делу. В дипмиссии выразили уверенность в том, что "судебное разбирательство будет вестись на деполитизированной, беспристрастной и объективной основе в строгом соответствии с нормами болгарского и международного законодательства".

Теги
БолгарияРоссияБорисов, Бойко
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