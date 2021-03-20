Полиция Берлина прекратила демонстрацию с участием ультраправых

БЕРЛИН, 20 марта. /ТАСС/. Берлинская полиция прекратила в субботу акцию протеста против политики властей ФРГ с участием правых радикалов и граждан, не признающих существование коронавируса. Об этом сообщил журналистам представитель правоохранительных органов.

По его словам, участники демонстрации, собравшиеся рядом с Бранденбургскими воротами на улице 17 июня, не соблюдали правила гигиены и социальной дистанции и масочный режим. В связи с этим было принято решение прекратить акцию.

Полиция отметила, что число участников демонстрации находилось "в трехзначном диапазоне". Несколько человек задержаны, но в целом акция прошла без серьезных происшествий.

На другой стороне от Бранденбургских ворот - на площади Pariser Platz - ответную акцию проводили различные антифашистские организации и сторонники левацких группировок. Обе группы демонстрантов выкрикивали оскорбления в адрес друг друга. Некоторым левым удалось перелезть через ограждения, разделяющие противоборствующие лагеря, и миновать цепь силовиков, но полицейские тут же вывели их за кордон и не допустили столкновений.