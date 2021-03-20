В Вильнюсе прошла акция протеста против карантина из-за коронавируса

ВИЛЬНЮС, 20 марта. /ТАСС/. Несколько сотен человек приняли участие в акции протеста в столице Литвы против ограничений, введенных в рамках борьбы против коронавируса. Об этом в субботу сообщила представитель администрации городского самоуправления Вильнюса Гинтаре Макарявичене.

"Собрание организовано в рамках международной кампании за естественные права человека, было согласовано, что в нем могут участвовать до 200 человек", - заявила она порталу LRT.

Акция протеста прошла на Кафедральной площади в столице Литвы, где около 200 собравшихся требовали отменить карантин и обязательное ношение масок, остановить вакцинацию и открыть границы страны. Пресс-секретарь департамента полиции Рамунас Матонис сказал, что оценку протесту полиция даст позже.

3 марта правительство Литвы смягчило карантинный режим в связи с коронавирусом, который был объявлен 7 ноября прошлого года, разрешив больше контактов на открытом воздухе. 15 марта в Литве возобновили работу магазины с отдельным входом вне зависимости от площади, открылись также музеи и галереи. Билеты в эти заведения можно продавать только в электронном виде, на посетителя должно приходиться не менее 30 кв. м площади.

До этого с 15 декабря прошлого года поездки разрешались только по территории самоуправления, где человек проживает. Выезд за пределы территориального образования был запрещен, кроме поездок на работу, на похороны близких, в медицинские учреждения, аэропорты. С послаблением было разрешено передвижение между городом и примыкающим к нему районом.