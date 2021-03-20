Черногория не исключает введения COVID-паспортов для путешественников

МОСКВА, 20 марта. /Корр. ТАСС Джамиля Байрамукова/. Черногория рассматривает возможность введения паспортов вакцинации от коронавируса, не считая их препятствием для перемещения туристов. Об этом в интервью ТАСС заявила госсекретарь по туризму министерства экономического развития Черногории Ивана Джурович.

"Это на данный момент рассматривается, но, что важно, мы не смотрим на COVID-паспорта как на что-то, что будет препятствовать перемещению туристов, а как на еще один способ безопасных путешествий для людей", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Джурович отметила, что в каждой стране должна быть своя стратегия обеспечения безопасных путешествий.

"Мы выберем то, что нам покажется лучшим вариантом. Причем для нас очень важен принцип взаимности. Согласно интерпретации Европейской комиссии, каждая страна имеет право решать для себя, признавать ли сертификаты для граждан, вакцинированных китайской или российской вакциной, хотя этого, вероятно, будет недостаточно для туристического сертификата во всех странах - членах ЕС", - добавила она.

Ранее вице-председатель Еврокомиссии Маргаритис Схинас в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что ЕК рассчитывает на введение паспортов вакцинации в странах сообщества к лету текущего года. Как отмечает издание, Еврокомиссия не определилась, как быть с паспортами и препаратами, которые пока не допущены в ЕС, например с российским "Спутником V". В этой связи странам, где они уже применяются, хотят позволить самим определять, будет прививка указана в паспорте или нет.