Власти Японии уведомили МАГАТЭ о землетрясении

ТАСС, 20 марта. Власти Японии сообщили МАГАТЭ о землетрясении, которое произошло в субботу на северо-востоке страны.

"Агентство по ядерному регулированию Японии проинформировало МАГАТЭ, что землетрясение магнитудой 7,2 произошло в 18:09 по местному времени (12:09 мск) 20 марта 2021 года. <...> Об аномалиях в работе АЭС, расположенных неподалеку от эпицентра землетрясения, не сообщалось", - говорится в заявлении МАГАТЭ.

В результате землетрясения пострадали не менее семи жителей префектуры Мияги. Национальное метеорологическое управление Японии уточнило, что магнитуда землетрясения составила 6,9, а не 7,2, как указывалось изначально.