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Пандемия COVID-19

Черногория не планирует закрывать границы

В Подгорице уверены, что эпидемиологическая ситуация будет улучшаться, указала госсекретарь по туризму министерства экономического развития страны Ивана Джурович

МОСКВА, 20 марта. /Корр. ТАСС Джамиля Байрамукова/. Власти Черногории не планируют закрывать границы и активно готовятся к туристическому сезону. Об этом в интервью ТАСС заявила госсекретарь по туризму министерства экономического развития Черногории Ивана Джурович.

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"На данный момент мы не ожидаем закрытия границ, готовимся к туристическому сезону. Процесс вакцинации усиливается, и у нас нет причин думать о закрытии границ", - сказала она.

По словам Джурович, в Подгорице уверены, что эпидемиологическая ситуация будет улучшаться.

2 марта президент Черногории Мило Джуканович выступил с инициативой немедленно закрыть границы страны из-за коронавируса, а также ускорить вакцинацию граждан, однако она не встретила поддержки правительства. Позднее 10 марта газета Pobjeda сообщила, что глава МИД Черногории Джордже Радулович направил письма странам - членам Евросоюза с запросом помощи от НАТО и ЕС в связи с тяжелым положением системы здравоохранения в условиях распространения коронавируса.

Теги
ЧерногорияДжуканович, МилоПандемия COVID-19
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