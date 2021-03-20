Черногория не планирует закрывать границы

МОСКВА, 20 марта. /Корр. ТАСС Джамиля Байрамукова/. Власти Черногории не планируют закрывать границы и активно готовятся к туристическому сезону. Об этом в интервью ТАСС заявила госсекретарь по туризму министерства экономического развития Черногории Ивана Джурович.

Прогнозы на конец весны и ограничения в регионах.

Прогнозы на конец весны и ограничения в регионах. Главное о коронавирусе за 20 марта

"На данный момент мы не ожидаем закрытия границ, готовимся к туристическому сезону. Процесс вакцинации усиливается, и у нас нет причин думать о закрытии границ", - сказала она.

По словам Джурович, в Подгорице уверены, что эпидемиологическая ситуация будет улучшаться.

2 марта президент Черногории Мило Джуканович выступил с инициативой немедленно закрыть границы страны из-за коронавируса, а также ускорить вакцинацию граждан, однако она не встретила поддержки правительства. Позднее 10 марта газета Pobjeda сообщила, что глава МИД Черногории Джордже Радулович направил письма странам - членам Евросоюза с запросом помощи от НАТО и ЕС в связи с тяжелым положением системы здравоохранения в условиях распространения коронавируса.