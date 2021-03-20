Черногория к летнему сезону надеется возобновить авиарейсы с Россией

МОСКВА, 20 марта. /Корр. ТАСС Джамиля Байрамукова/. В Черногории рассчитывают, что эпидемическая обстановка позволит возобновить авиасообщение с Россией примерно через полтора месяца. Об этом в интервью ТАСС заявила госсекретарь по туризму министерства экономического развития Черногории Ивана Джурович.

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Черногория в августе прошлого года открыла границы для въезда граждан РФ, однако прямое авиасообщение между странами с тех пор не было восстановлено.

"Хотелось бы в том числе как можно скорее восстановить прямые рейсы, и надеемся, что через полтора месяца будут полноценные условия для туризма", - сказала она, отвечая на вопрос о сроках возобновления авиасообщения.

Джурович добавила, что Черногория рассчитывает привлечь туристов летом 2021 года невысокими ценами при качественном сервисе. "Ожидаются специальные программы для иностранных туристов с услугами высокого качества по выгодным ценам", - отметила госсекретарь по туризму.

Она также обратила внимание, что в прошлом году, когда падение доходов в сфере туризма составило 85% из-за пандемии, бывшее правительство Черногории совершило много ошибок, которые оказали сильное негативное влияние на экономику. "Я считаю, что наша туристическая отрасль достаточно много вынесла из ситуации с пандемией и многому научилась", - отметила госсекретарь.