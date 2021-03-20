Власти Черногории сообщили, что россияне могут приехать даже со справкой о наличии антител

МОСКВА, 20 марта. /Корр. ТАСС Джамиля Байрамукова/. Граждане России могут въехать в Черногорию с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию, документом о вакцинации или справкой о наличии антител. Об этом в интервью ТАСС сообщила госсекретарь по туризму министерства экономического развития Черногории Ивана Джурович.

"На данный момент российские граждане могут въехать в Черногорию с отрицательным ПЦР-тестом, который не старше 48 часов, или с подтверждением прививки любой вакциной, сделанной не менее чем за семь дней до прибытия, или свидетельством, что переболели коронавирусом", - сказала Джурович, отвечая на соответствующий вопрос.

Госсекретарь пояснила, каким должен быть документ, свидетельствующий, что человек переболел инфекцией. "Если у человека положительный серологический тест (то есть антитела - прим. ТАСС), выданный зарегистрированной лабораторией за 30 и менее дней [до прибытия], турист также может въехать в страну", - сообщила она. Кроме того, Джурович подтвердила, что для Черногории на данный момент не имеет значения, каким препаратом привит въезжающий в страну турист.

Черногория также планирует приобрести еще одну партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V". "Для нас, как и для Российской Федерации, самое главное, чтобы улучшилась эпидемическая ситуация. Фокус на ситуации в здравоохранении", - отметила она. Джурович напомнила, что Черногория уже приобрела партию доз "Спутника V" и еще планирует закупки вакцины. В конце февраля в страну прибыла первая партия вакцины "Спутник V" из России, также две партии этого препарата были доставлены из Сербии.

О вакцинации

Власти Черногории рассчитывают, что порядка 75% населения страны к лету будет привито от коронавируса или иметь антитела после перенесенной болезни. Джурович признала, что пока ситуация в стране в этом отношении довольно сложная, однако добавила, что правительство и Министерство здравоохранения Черногории "держат эпидемиологическую ситуацию под контролем".

"Наша страна имеет около 650 тыс. жителей, и с начала пандемии у нас зарегистрировано почти 90 тыс. случаев заболевания коронавирусом, - сказала она. - Врачи считают, что на самом деле это обычно на два раза больше в реальности, что дает надежду на то, что при активном процессе вакцинации интенсивность передачи коронавируса скоро начнет снижаться. Мы полагаем, что к началу июня 70-75% населения будут либо вакцинированы, либо будут иметь антитела после болезни".

По словам Джурович, страна, с учетом ее размеров, сумеет относительно быстро справиться с пандемией. "Это наш план, и я думаю, что мы будем полностью подготовлены к туристическому сезону", - подчеркнула госсекретарь Министерства экономического развития Черногории.

Минздрав Черногории заявлял, что ожидает поступления в страну вакцин китайской компании Sinopharm и американской Pfizer.