Конгрессмен-республиканец оценил ответ Путина Байдену

НЬЮ-ЙОРК, 20 марта. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Мэтт Гетц (республиканец от штата Флорида) положительно оценил ответ президента РФ Владимира Путина на резкое высказывание американского лидера Джо Байдена. Соответствующее заявление конгрессмен сделал, выступая в пятницу вечером в эфире телеканала Fox News.

Отвечая на вопрос ведущего, Гетц отметил, что соперничество Байдена и Путина не завершится аналогично сценарию фильма "Рокки 4" (1985). "Не думаю, что американец одержит победу", - констатировал он. "Очевидно, Владимир Путин успешно высмеивает президента Соединенных Штатов, - продолжил он. - Я бы хотел подчеркнуть, что мы [США] - сильнейшая страна в мире, и это не помогает Джо Байдену практически ни в одних международных переговорах".

Конгрессмен-республиканец при этом отметил, что "Россия не является настолько серьезной угрозой, какой ее представляют" в нынешней администрации. "Настоящая угроза, которая стоит перед нашим поколением и нашей страной - это Китай. Нам не удастся одолеть Китай в мире, где мы проявляем слабости", - указал он, посетовав на то, что этим Байден отличается от своего предшественника - республиканца Дональда Трампа.

Байден в среду в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина "убийцей".

Путин после резких высказываний Байдена о России предложил ему провести открытый диалог в прямом эфире уже в пятницу или понедельник. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что ей ничего неизвестно о планах американского лидера принять участие в беседе с российским коллегой. Сам Байден сначала не стал отвечать на вопрос о возможности такого разговора, однако позднее заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что президент США намерен встретиться с российским лидером, "когда придет нужное время".