В Брюсселе более 1 тыс. человек приняли участие в массовом "пикнике протеста"

БРЮССЕЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Более 1 тыс. человек приняли участие в массовом "пикнике протеста", который прошел в субботу во второй половине дня в городском парке Буа де ля Камбр на юге Брюсселя, передает корреспондент ТАСС.

Протестующие с транспарантами и радужными флагами прошли длинной и плотной колонной по опоясывающей парк автомобильной дороге, выкрикивая лозунги "Вставай за свободу!" и "Нет карантину!". Большинство из них были без масок, социальная дистанция демонстративно не соблюдалась.

После завершения прогулки большая часть участников акции осталась в парке. Люди собрались большими группами на лужайках, общались и танцевали. Возраст большинства участников акции составлял 20-35 лет.

"Невыносимый" карантин

"Мы боремся за наше главное человеческое право - выходить на улицу и общаться. Власти пытаются защищать наше физическое здоровье, разрушая психическое. Это невыносимо", - заявила корреспонденту ТАСС одна из участниц акции медсестра Женевьева. На плакатах, которые держали в руках протестующие, можно было увидеть призывы к свободе, борьбе с "санитарной диктатурой", защите свободы собраний.

Несколько сотен полицейских были стянуты к парку, однако они не предпринимали никаких силовых действий по восстановлению порядка, а лишь призывали в мегафон граждан разойтись, напоминая об опасности их поведения. Только через четыре часа после начала акции протестующие стали покидать парк. По оценкам организаторов акции, в парке собрались до 1,5 тыс. человек, по оценкам полиции - около 1 тыс.

На фоне третьей волны

Все это происходит на фоне начала третьей волны пандемии в Бельгии. На этой неделе в стране зафиксирован стремительный рост заболеваемости коронавирусом. По опубликованным в субботу Минздравом королевства данным, в стране с населением в 11,5 млн человек среднесуточное число выявленных новых случаев инфицирования за последние семь дней достигло 3 438, что на 36% выше, чем за предыдущую неделю. Среднесуточное количество госпитализаций выросло на 27% и составило 185. Единственным позитивным фактом остается низкое количество летальных исходов - в среднем 24 в день, что на 6,8% ниже показателей прошлой недели.

Основным штаммом коронавируса в Бельгии уже стал высокопатогенный британский вариант. Одним из основных центров распространения инфекции являются школы, которые остаются открыты. Болезнь в легкой и средней форме активно распространяется среди детей и подростков в возрасте от 10 до 19 лет, передаваясь от них старшим членам семьи.

В пятницу факт начала третьей волны пандемии в ЕС признала Еврокомиссия.

Полгода карантина

Карантин в Бельгии был вновь введен в октябре, ужесточен в ноябре и еще более усилен в декабре 2020 года. С конца января страна запретила необязательные зарубежные поездки. Этот запрет действует до 18 апреля и с высокой вероятностью будет продлен. В стране закрыты рестораны, бары, клубы, спортзалы, кинотеатры и прочие общественные места. Масочный режим и соблюдение санитарной дистанции обязательны повсеместно. В стране введен комендантский час: с полуночи до 05:00 на всей территории Бельгии и с 22:00 до 06:00 в Брюсселе, где наблюдается наиболее сложная эпидемиологическая ситуация.