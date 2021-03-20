В Чаде шесть человек ранены при разгоне митинга оппозиции

ПРЕТОРИЯ, 20 марта. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек получили в субботу ранения в ходе разгона полицией в столице Чада Нджамене митинга оппозиции, которая выступает против участия в предстоящих в апреле президентских выборах действующего главы государства Идрисса Деби Итно. Об этом сообщила с места событий французская радиостанция Radio France internationale.

В ходе противостояния с активистами, которые жгли автомобильные покрышки и пытались перекрывать улицы, полицейские применили слезоточивый газ, арестованы около 40 человек, отмечает она. Власти запретили проведение массовых митингов и демонстраций в связи с пандемией, однако оппозиция пытается вывести людей на улицы чадских городов.

В свою очередь, агентство France-Presse передает, что в субботней акции в Нджамене участвовало "мало народа", не указывая точное количество собравшихся. Оппозиция заявила, что организовать крупный митинг не удалось из-за большого количества полицейских.

Первый тур президентских выборов в Чаде состоится 11 апреля. Верховный суд страны утвердил 4 марта список из допущенных до них 10 кандидатов. Среди них - действующий глава государства Идрисс Деби Итно, который выдвинут правящей партией. Он находится на посту президента страны уже более 30 лет, предстоящие выборы станут для Идрисса Деби Итно шестыми. Если никто из кандидатов не наберет абсолютное большинство голосов, то 23 мая состоится второй тур выборов.