ЕС призвал Россию расследовать данные "Новой газеты" о "внесудебных казнях в Чечне"

"После публикации в "Новой газете" материала Елены Милашиной, сообщающего о внесудебных убийствах в Чечне, и журналистка, и газета подверглись неприемлемым вербальным атакам, развернулась кампания по дискредитации и запугиванию со стороны чеченских властей. Европейский Союз рассчитывает, что российские власти положат конец этим атакам и расследуют информацию, раскрытую в статье", - говорится в опубликованном в субботу заявлении внешнеполитической службы ЕС.

"Все случаи внесудебных казней, пыток и других серьезных нарушений прав человека, которые были совершены за последние годы, должны быть расследованы, а виновники должны понести наказание", - подчеркнули в ведомстве.

"Новая газета" 15 марта опубликовала материал о якобы имевших место в Чечне внесудебных казнях и пытках. После этого сотрудники полка имени Ахмата Кадырова при МВД республики обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на нападки СМИ в их адрес. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что обращения к Путину по этому вопросу направлены не по адресу, и рекомендовал полку имени Кадырова с претензиями к газете обращаться в суд. Песков добавил, что "безусловно, безопасность журналистов должна быть абсолютно непререкаема, ничто не должно представлять угрозу журналистам". "Но в случае публикации клевета, конечно, должна преследоваться по закону", - подчеркнул он. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал публикации издания о "казнях" в регионе "диверсионными" и опроверг информацию об угрозах в отношении журналистов.