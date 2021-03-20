МИД Украины не признает российский запрет на владение землей в Крыму иностранцами

КИЕВ, 20 марта. /ТАСС/. МИД Украины не признает указ президента РФ Владимира Путина о запрете на владение иностранцами участками, включенными в перечень приграничных территорий в Крыму. Об этом сказал в субботу спикер украинского МИД Олег Николенко изданию "РБК-Украина".

Он назвал указ российского лидера №201 юридически ничтожным. По словам Николенко, указ "не влечет правовых последствий для Украины". Он добавил: "После восстановления суверенитета нашего государства в Крыму нарушенные права законных собственников на земельные участки будут восстановлены".

Спикер отметил, что "лишение украинцев права собственности на земельные участки в Крыму будет в фокусе внимания "Крымской платформы" и ее инаугурационного саммита в этом году".

20 марта 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ №201, согласно которому ряд районов Крыма включили в перечень приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут быть собственниками земельных участков. В субботу истекает срок, отведенный иностранцам и лицам без гражданства на отчуждение прав собственности на земельные участки, расположенные на приграничных территориях Крыма.

"Крымская платформа"

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил "стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя". 26 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о подготовке встречи с международными партнерами в формате так называемой Крымской платформы.

Как заявляют в Киеве, "Крымская платформа" создается для координации усилий на международном уровне по возвращению полуострова в состав Украины. Зеленский информировал ранее, что обсуждал эту инициативу с представителями ЕС, Великобритании, Канады, Турции и заручился их поддержкой. Работа "Крымской платформы", по плану Киева, должна начаться с так называемого инаугурационного саммита, который запланирован на 23 августа 2021 года в украинской столице. Пока остается неясным состав участников. МИД Украины сообщал, что занимается рассылкой приглашений лидерам других государств, и до получения официальных подтверждений список участников оглашать не будет.