В Мадриде устроили акцию в поддержку осужденного рэпера

МАДРИД, 20 марта. /ТАСС/. Акция протеста в поддержку испанского рэпера Пабло Аселя, осужденного за прославление терроризма и оскорбление короны, началась в субботу вечером в Мадриде.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, к митингу присоединились несколько сотен человек, в основном молодые люди. Участники манифестации собрались недалеко от вокзала Аточа с целью пройти маршем до центральной площади Сибелес, где расположена столичная мэрия. Тем не менее, пока сотрудники правоохранительных органов преграждают путь протестующим. Акция за "права и свободы" была организована через социальные сети, власти не были уведомлены о ее проведении.

Собравшиеся скандируют лозунги в поддержку Аселя и против полицейских. Чтобы избежать возможных беспорядков, в центре города развернуты дополнительные наряды полиции.

Митинги против ареста рэпера начались в Испании 16 февраля. Большая часть акций прошла в Каталонии. Зачастую манифестации перерастали в беспорядки, полиция применяла силу против участников протестов. В результаты были задержаны десятки человек.

Асель был приговорен к девяти месяцам тюрьмы за прославление терроризма и оскорбление короны в своих публикациях в Twitter и в песне, клип на которую был размещен в YouTube. Рэпер должен был добровольно явиться в тюрьму 12 февраля, однако не сделал этого. Он забаррикадировался вместе со сторонниками в университете города Льейда, чтобы избежать ареста. Тем не менее 16 февраля Асель был задержан и помещен в тюрьму.