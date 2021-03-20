Сторонники радикала Стерненко облили офис Зеленского краской и разбили окна

КИЕВ, 20 марта. /ТАСС/. Сторонники осужденного на Украине радикала Сергея Стерненко, который получил срок за похищение и пытки человека, в субботу вечером облили офис президента Украины красной краской и закидали его пиротехникой.

Как передает корреспондент ТАСС с места события, около 3 тыс. собравшихся по случаю дня рождения Стерненко требуют выпустить его из-под стражи. Радикалы расписывают здание резиденции и взрывают петарды. Стены и двери разрисовали надписями "Волю Стерненко". Они бросают файеры в окна офиса президента, несколько окон разбито. Радикалы пытались поджечь табличку с надписью "Президент Украины" у главного входа в здание.

На месте мобилизованы сотрудники полиции и Нацгвардии, однако по численности они существенно уступают протестующим. Правоохранители попытались оттеснить протестующих от входа в офис президента, однако сторонники Стерненко начали бросать в них файеры и сумели оттеснить.

На данный момент задержаний нет.

Дело Стерненко

23 февраля 2021 года Приморский районный суд Одессы приговорил Сергея Стерненко - бывшего главу "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Такой же приговор получил его соратник по "Правому сектору" Руслан Демчук. Решение принято по делу пятилетней давности о похищении новоизбранного депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича.

По версии следствия, 24 апреля 2015 года тогдашний лидер одесской ячейки "Правого сектора" Стерненко и Демчук были среди похитителей. Пострадавшего били, пытали, требовали отказаться от депутатского мандата. После оглашения приговора на Украине начались акции протеста. Массовые митинги прошли в Киеве, Львове, Днепре, Одессе, Харькове, Черновцах.

Стерненко также подозревают в умышленном убийстве и незаконном ношении оружия.