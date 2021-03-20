В Киеве сторонники радикала Стерненко завершили акцию

КИЕВ, 20 марта. /ТАСС/. Акция возле офиса президента Украины, приуроченная ко дню рождения осужденного на Украине радикала Сергея Стерненко, завершилась. По информации ее организаторов, пострадавших и задержанных нет.

Как передает корреспондент ТАСС с места события, после бесчинств возле резиденции президента Владимира Зеленского сторонники Стерненко начали расходится. Полиция и бойцы Нацгвардии заняли места под стеной здания и центрального входа, которые они ранее покинули под напором радикалов.

После себя участники акции оставили залитые краской и расписанные стены, побитые окна и двери. Офис расписан слоганом "Волю Стернеко" и различными нецензурными надписями.

Около 3 тыс. участников митинга с файерами, дымовыми шашками и петардами ранее в субботу требовали отпустить Стерненко, а также уволить генерального прокурора Ирину Венедиктову и министра внутренних дел Арсена Авакова. Радикалы скандировали и "Зе - в отставку!", имея в виду президента Зеленского.

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко заявил журналистам, что за акцией стоит бывший президент страны Петр Порошенко. Ее организаторы опровергают это. Полиция практически не препятствовала проведению акции. Геращенко объяснил это тем, что радикалы хотели противостояния.