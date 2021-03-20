СМИ: губернатор штата Нью-Йорк не намерен оставлять пост на фоне растущего числа обвинений

НЬЮ-ЙОРК, 20 марта. /ТАСС/. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо не планирует подавать в отставку, несмотря на растущее число обвинений в неподобающем поведении в его адрес. Об этом сообщила в субботу газета New York Post со ссылкой на источник.

"Он не уйдет в отставку. Нет никаких предпосылок к тому, чтобы он ушел. На это нет причин", - приводит газета слова источника, знакомого с ситуацией.

По его мнению, Куомо наилучшим образом проявляет себя в кризисных ситуациях. "Он всегда таким был. В тяжелые времена проявляются его лучшие качества", - указал источник издания. В минувшую среду губернатор Нью-Йорка заявил, что не намерен комментировать обвинения в сексуальных домогательствах до завершения разбирательства, инициированного местными законодателями.

Ранее несколько женщин, в том числе бывшие подчиненные губернатора, обвинили Куомо, который является влиятельным политиком-демократом, в сексуальных домогательствах или неподобающем поведении. В пятницу к их числу присоединилась нынешняя помощница Куомо, которая утверждает, что губернатор позволял себе оценочные высказывания касательно ее внешности, интересовался ее личной жизнью, а также без спроса трогал ее подругу, тоже работающую в администрации штата. Президент США Джо Байден ранее заявил, что Куомо, возможно, будут предъявлены обвинения, если утверждения женщин будут признаны достоверными. Американский лидер добавил, что губернатору в этом случае нужно будет оставить свой пост.

На прошлой неделе сенаторы-демократы Чак Шумер и Кирстен Джиллибранд, представляющие штат Нью-Йорк, призвали Куомо оставить свою должность в свете скандала. Шумер является лидером демократического большинства в Сенате Конгресса США. Джиллибранд входила в число претендентов на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии на прошлых выборах. Мэр города Нью-Йорка, который находится в одноименном штате, Билл де Блазио также заявил, что Куомо не может далее оставаться на своем посту.

Сам губернатор отрицает обвинения в свой адрес.