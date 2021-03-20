В Эстонии прошли акции протеста против карантина из-за пандемии

ТАЛЛИН, 20 марта. /ТАСС/. Акции протеста против "коронавирусных" ограничений состоялись в субботу в Эстонии. Об этом сообщил оперативный руководитель департамента полиции и погранохраны Марко Ильд.

"В Таллине на [улице] Лаагне теэ участники акции злонамеренно перекрыли в одном направлении две полосы из трех, - заявил он порталу ERR. - Другие транспортные средства могли проехать по третьей полосе, но препятствовать движению таким образом недопустимо".

Попытки перекрыть дорожное движения имели место также в Пярну и Тарту. Кроме того, в Таллине на Певческом поле собрались около 100 человек без масок. Полиция велела им разойтись, что они и сделали в течение 15 минут.

Полиция возбудило несколько административных дел в отношении организаторов и участников акций протеста на основании нарушения требований проведения общественных собраний, а также за игнорирование запрещающих сигналов светофора и другие нарушения правил дорожного движения.

За минувшие сутки в Эстонии провели 7 031 тест на коронавирус, из которых положительными оказались 1 250 (17,7%). Общее количество инфицированных в стране достигло 94 028, с начала эпидемии умерли 780 человек. Средний уровень заболеваемости за последние две недели в республике составляет 1531,1 на 100 тыс. жителей. Вакцинация началась в Эстонии 27 декабря прошлого года, к настоящему моменту две дозы вакцины получили 56 946 человека.

С 11 марта правительство Эстонии в очередной раз ужесточило ограничения: все школьники перешли на удаленное обучение, работать могут только магазины товаров первой необходимости, предприятия общепита обслуживают исключительно навынос. Жителям рекомендуют соблюдать правила социального дистанцирования на улице.