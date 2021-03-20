Глава Пентагона указал, что Байден не принял решения о сроках вывода войск из Афганистана

ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден пока не принял окончательного решения о сроках вывода американских войск из Афганистана. Об этом сообщил в субботу министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Нью-Дели. Стенограмму выступления распространил Пентагон.

Руководителя оборонного ведомства попросили прокомментировать сообщения СМИ о том, что американский лидер рассматривает возможность отложить вывод американских войск из Афганистана до ноября. "Я знаком со спекуляциями, согласно которым президент принял решение оставить там войска до ноября. И я, вообще-то, довольно заметный парень в этих консультациях. Насколько мне известно, президент не принял решения и не делал каких-либо заявлений о том, когда он решит вывести войска", - подчеркнул Остин.

По его словам, в администрации по этому вопросу "продолжается тщательный процесс, и президент действительно работает над принятием этого решения". "И никаких решений не было принято. На данный момент не было принято решения о сроках пребывания и численности войск", - подчеркнул глава Пентагона.

Он добавил, что вашингтонская администрация помнит о договоренностях с радикальным движением "Талибан" (запрещено в России), согласно которым американские силы должны покинуть Афганистан к 1 мая. Министр подчеркнул, что правительство при рассмотрении этого вопроса опирается на логистический аспект и "оставляет открытыми как можно больше возможностей".

По данным телекомпании NBC, во время недавних консультаций с помощниками Байден выступал против того, чтобы американские войска оставались в Афганистане значительно дольше установленного срока, но его убедили рассмотреть возможность продления пребывания военных США в стране на шесть месяцев. Источник телекомпании сообщил, что представители Пентагона на консультациях заостряли внимание на том, что талибы не соблюдают договоренности с США.

Войска США в Афганистане

29 февраля 2020 года предыдущее правительство США во главе с президентом Дональдом Трампом и движение "Талибан" подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязуются вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантируют, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.

Операция США в Афганистане продолжается с октября 2001 года, она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На ее пике в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.

Нынешняя американская администрация, которой руководит президент Джо Байден, ранее указала, что примет дальнейшие решения по Афганистану, в том числе по выводу войск США, после изучения того, как талибы выполняют условия договоренности о мире.