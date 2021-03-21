NORAD сообщило о начале учений по противовоздушной обороне в Арктике

ОТТАВА, 21 марта. /ТАСС/. Военно-воздушные силы США и Канады начали совместные учения по противовоздушной обороне в Арктике. Об этом сообщило в субботу Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) в Twitter.

"Арктические учения NORAD по противовоздушной обороне начинаются сегодня [20 марта] и продлятся до 26 марта", - говорится в сообщении.

Ранее в NORAD уточнили, что маневры под кодовым наименованием "Объединенное жало" (Amalgam Dart ) пройдут над канадскими арктическими районами. В них примут участие различные военные самолеты, действующие с авиабаз в Уайтхорсе (канадская территория Юкон), Йеллоунайфе (канадские Северо-Западные территории), Эдмонтоне (канадская провинция Альберта), Гуз-Бэе (канадская провинция Ньюфаундленд), Икалуите (канадская территория Нунавут) и Туле (Гренландия). Задача учений - отработать боевые навыки в то время, как ВВС Канады и США совместно действуют со своими союзниками и партнерами в Арктике.

США и Канада подписали договор о создании NORAD 12 мая 1958 года. Главная цель - обеспечивать раннее оповещение о пусках баллистических ракет и защиту от самолетов и крылатых ракет, вторгающихся в воздушное пространство двух стран. Системы NORAD - РЛС и спутники - ведут круглосуточное наблюдение за воздушным и космическим пространством над Северной Америкой и Северным Ледовитым океаном. Командующий назначается совместно президентом США и премьер-министром Канады.