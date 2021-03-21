Посол РФ: отношения Москвы и Лондона "практически мертвы" в политической плоскости

ЛОНДОН, 21 марта. /ТАСС/. Россия и Великобритания продолжают сотрудничать по вопросам экономики и культуры, однако в политической плоскости отношения между странами "практически мертвы". С таким заявлением выступил в воскресенье посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью британской радиостанции LBC.

"Британское правительство уничтожило основную часть наших отношений, мы сохраняем их преимущественно в экономической и культурной сферах. Что же касается политической области, то они практически мертвы", - указал глава российской дипмиссии в Соединенном Королевстве. По словам Келина, Великобритания выбрала "враждебный курс" в отношении России, что "не находит понимания" у российской стороны.

Посол также обратил внимание на то, что Лондон в основном делает упор на обвинениях в адрес России в нарушении прав человека. По мнению дипломата, такая позиция неконструктивна, потому что "нет ни одной страны, где не происходили бы случаи нарушения прав человека". "У каждой страны есть свои проблемы и свои подходы. Права человека - это сложная сфера, однако данный вопрос относится к суверенитету государства", - отметил Келин.

Говоря о непоследовательности обвинений в адрес России со стороны Великобритании, он привел в пример дело основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. "Подумайте о Джулиане Ассанже. Он был арестован за нарушение условий освобождения [под залог] британской полицией, и впоследствии его судили за это, что сильно похоже на ситуацию с [Алексеем] Навальным. С точки зрения применения закона это абсолютно идентичные ситуации", - заявил дипломат.

Келин также добавил, что британские власти своими действиями не оставляют пространства для политического диалога. "Если вы прочитаете внимательно Комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства, то вы увидите, что там вообще не упоминается диалог с Россией. Обвинения, обвинения и обвинения. Это сильно отличается от других стратегических документов, даже от британской стратегии 2015 года и от стратегии НАТО", - подчеркнул он.

Пересмотр приоритетов

В опубликованном 16 марта Комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики королевства говорится о том, что Великобритания намерена увеличить свой ядерный потенциал примерно на 40%, доведя общее число боеголовок до 260, а также сделать страну значимым игроком в космосе, усилить кибербезопасность, ведя борьбу "со злонамеренными действиями в киберпространстве", создать новый оперативный центр по борьбе с терроризмом, представить в этом году новый глобальный санкционный режим против лиц, которые, по мнению Лондона, причастны к коррупции.

Россия в документе характеризуется как наиболее острая угроза безопасности Соединенного Королевства. Обеспокоенность в Лондоне вызывают как рост российского военного потенциала, так и значительные инвестиции России и Китая в "информационные операции" и "демонстрацию глобального культурного влияния". Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал этот документ "самым глубоким пересмотром оборонной стратегии страны со времен холодной войны".