СМИ: Япония и США подтвердили взаимодействие в случае конфликта вокруг Тайваня

ТОКИО, 21 марта. /ТАСС/. Япония и США договорились о взаимодействии в случае возникновения вооруженного конфликта между Китаем и Тайванем. Об этом сообщило в воскресенье агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве.

По его сведениям, соответствующий вопрос был поднят в ходе состоявшейся на этой неделе в Токио встречи между главой Пентагона Ллойдом Остином и министром обороны Японии Нобуо Киси. При этом детального обсуждения, как именно стороны должны реагировать на такую конфликтную ситуацию, не проводилось. Японский министр на той же встрече указал на возросшую активность китайских самолетов в районе Тайваньского пролива.

Токио, как отмечает Kyodo, со своей стороны рассматривает вариант отправки Сил самообороны для защиты кораблей и самолетов США в случае прямого конфликта в районе Тайваня. Япония исходит из того, что этот регион близок к ней и такое положение дел напрямую затронет ее безопасность.

В совместном заявлении по итогам встречи глав МИД и Минобороны Японии и США в формате "два плюс два" в Токио 16 марта стороны призвали к миру и стабильности в Тайваньском проливе. В интервью японскому телеканалу Nippon TV госсекретарь США Энтони Блинкен также выражал обеспокоенность действиями Китая в отношении Тайваня.