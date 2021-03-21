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Пашинян подтвердил, что Армения приобрела российские истребители Сy-30 без ракет

Ранее бывший начальник Генштаба ВС республики Мовсес Акопян заявил, что приобретенные у РФ истребители не имеют боеприпасов
Премьер-министр Армении Никол Пашинян Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ЕРЕВАН, 21 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) Армении приобрели у России многофункциональные истребители Сy-30СМ без боеприпасов. Об этом в субботу вечером в ходе посещения села Оганаван в Арагацотнской области заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

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"Спрашивают, почему мы приобрели самолеты [Сy-30СМ]. Да, мы приобрели эти самолеты, и да, мы не успели купить ракеты. Если бы самолеты приобрели вы (имеются в виду бывшие власти Армении), мы уже успели бы приобрести ракеты", - сказал Пашинян. Видеозапись с выступлением политика опубликована на его странице в Facebook.

В конце ноября 2020 года бывший начальник Генштаба ВС республики Мовсес Акопян заявил, что приобретенные у российской стороны истребители Сy-30СМ не имеют боеприпасов. После этого Минобороны Армении опровергло заявление военного, отметив, что Акопян раскрывает государственную тайну.

Теги
АрменияРоссияПашинян, Никол Воваевич
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