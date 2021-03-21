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Пандемия COVID-19

Саммит ЕС по России проведут 25-26 марта в онлайн-формате

Решение о проведении совещания в формате видеоконференции связано с началом третьей волны пандемии в Европе

БРЮССЕЛЬ, 21 марта. /ТАСС/. Саммит глав государств и правительств Евросоюза (ЕС), запланированный на 25-26 марта, будет проведен в онлайн-формате из-за охватившей Европу третьей волны пандемии нового коронавируса. Об этом сообщил в воскресенье в Twitter Баренд Лейтс, представитель главы Европейского совета Шарля Мишеля. Главной темой предстоящего саммита, как ожидается, станет пересмотр членами ЕС отношений с Россией.

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"Председатель Европейского совета принял решение проводить саммит 25-26 марта в формате видеоконференции в связи со всплеском заболеваемости COVID-19 в странах сообщества. Председатель Мишель продолжит консультации с лидерами в рамках подготовки к саммиту", - заявил он.

Мишель неоднократно ранее подчеркивал, что наиболее сложные дискуссии лидеры ЕС предпочитают проводить в личном формате, что упрощает ход переговоров по проблемам, где между странами ЕС нет единства. К таким сложным вопросам относятся и дискуссии по отношениям с Россией.

В пятницу Еврокомиссия признала, что в Европе началась третья волна пандемии нового коронавируса.

В Бельгии, по санитарному распорядку которой живут все институты Брюсселя, за последние семь дней рост заболеваемости COVID-19 составил 38%. Жесткий карантин, масочный режим, запрет на зарубежные поездки и комендантский час действуют здесь с октября. Предполагалось, что в апреле начнется поэтапное смягчение карантина, однако третья волна пандемии, как отмечают многие, скорее всего, не позволит это сделать.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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