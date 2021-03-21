{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Абдулла заявил, что встреча по Афганистану была очень важна, учитывая критическую ситуацию

Глава Высшего совета по национальному примирению Афганистана напомнил, что участники мероприятия призвали стороны конфликта добиваться ускорения процесса мирного урегулирования

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Встреча расширенной "тройки" по Афганистану (Россия, Китай, США, Пакистан), состоявшаяся 18 марта в Москве, была очень важной с учетом того, какая непростая ситуация сложилась в республике. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла.

На эту тему
Глава Высшего совета по нацпримирению: Кабул не против разделения власти с талибами
Глава Высшего совета по нацпримирению:

"Москва организовывала подобную встречу и ранее, но это было на ранних этапах переговоров. На данный момент ситуация более сложная, критическая, и потому проведение встречи расширенной "тройки", приглашение к разговору обеих сторон и настоятельный призыв к достижению мира очень важны", - сказал Абдулла.

По его словам, конференция была "полезной". Абдулла напомнил, что участники мероприятия призвали стороны конфликта добиваться ускорения процесса мирного урегулирования.

"То, как Исламская Республика Афганистан и "Талибан" (запрещено в РФ) используют эту возможность для продвижения переговоров, зависит от обеих сторон, но я не сомневаюсь, что эта встреча была необходима и полезна", - резюмировал он.

Заседание расширенной "тройки" по вопросу мирного урегулирования в Афганистане на уровне спецпредставителей прошло в четверг в Москве. На встрече присутствовали представители афганских властей и движения "Талибан", а также представители Катара и Турции. Участники встречи высказались за достижение прочного мира через политическое урегулирование путем переговоров.

Теги
Афганистан
В Совете Европы сожалеют о выходе Турции из Стамбульской конвенции о защите женщин
Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич заявила, что решение стало большим шагом назад с точки зрения усилий по защите женщин от насилия
Читать полностью