Абдулла заявил, что встреча по Афганистану была очень важна, учитывая критическую ситуацию

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Встреча расширенной "тройки" по Афганистану (Россия, Китай, США, Пакистан), состоявшаяся 18 марта в Москве, была очень важной с учетом того, какая непростая ситуация сложилась в республике. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла.

Глава Высшего совета по нацпримирению: Кабул не против разделения власти с талибами

"Москва организовывала подобную встречу и ранее, но это было на ранних этапах переговоров. На данный момент ситуация более сложная, критическая, и потому проведение встречи расширенной "тройки", приглашение к разговору обеих сторон и настоятельный призыв к достижению мира очень важны", - сказал Абдулла.

По его словам, конференция была "полезной". Абдулла напомнил, что участники мероприятия призвали стороны конфликта добиваться ускорения процесса мирного урегулирования.

"То, как Исламская Республика Афганистан и "Талибан" (запрещено в РФ) используют эту возможность для продвижения переговоров, зависит от обеих сторон, но я не сомневаюсь, что эта встреча была необходима и полезна", - резюмировал он.

Заседание расширенной "тройки" по вопросу мирного урегулирования в Афганистане на уровне спецпредставителей прошло в четверг в Москве. На встрече присутствовали представители афганских властей и движения "Талибан", а также представители Катара и Турции. Участники встречи высказались за достижение прочного мира через политическое урегулирование путем переговоров.