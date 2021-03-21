Госдеп: США и КНР по итогам встречи на Аляске не сформировали рабочую группу по климату

ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. Делегации США и КНР на переговорах в Анкоридже (штат Аляска) "обсудили климатический кризис", однако стороны не сформировали официальную рабочую группу по данному вопросу. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье представитель Госдепартамента.

В субботу Центральное телевидение Китая со ссылкой на официальное заявление КНР, сделанное по итогам встречи, информировало, что представители двух стран договорились создать совместную рабочую группу по климатическим изменениям.

"Как заявил в пятницу в Анкоридже госсекретарь США [Энтони] Блинкен, по вопросу изменения климата у США и КНР есть общие интересы. Стороны обсудили климатический кризис, но не сформировали официальную рабочую группу", - заявили ТАСС в американском внешнеполитическом ведомстве.

"В более широком смысле мы знаем, что проблема [изменения] климата не может быть успешно решена без существенных дополнительных действий со стороны Китая. <...> На Китай приходится почти 30% мировых выбросов", - продолжил сотрудник Госдепа. Он также назвал "значительным шагом вперед" намерение КНР достичь углеродной нейтральности к 2060 году, однако заявил, что "Китай еще не встал на путь", необходимый для достижения целей, обозначенных в Парижском соглашении по климату.

"Мы продолжим привлекать Китай и другие ключевые страны [к решению проблемы изменения климата] по мере того, как мы продвигаемся вперед в борьбе с климатическим кризисом. Все страны должны повысить свои амбиции [в этом вопросе], когда мы приближаемся к 26-й Конференции участников Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26, пройдет в ноябре)", - подытожили в Госдепартаменте.

На стартовавшие в четверг переговоры в Анкоридж с американской стороны прибыли госсекретарь Энтони Блинкен и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Их визави - член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и министр иностранных дел КНР Ван И. Пятница стала вторым и завершающим днем этих встреч.