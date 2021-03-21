Военный суд Болгарии оставил под арестом первого из шести подозреваемых в шпионаже

СОФИЯ, 21 марта. /ТАСС/. Окружной военный суд Болгарии рассматривает в воскресенье требование прокуратуры о постоянном аресте подозреваемых в шпионаже в пользу РФ сотрудников Минобороны и военной разведки. Как сообщает Болгарское телеграфное агентство, после заседания, которое продолжалось несколько часов, суд принял решение оставить постоянно под арестом полковника Петра Петрова, заместителя начальника дирекции по бюджету министерства обороны.

Прокуратура объяснила, что суд согласился с ее предположением о том, что если подозреваемый останется на свободе, то он может скрыться от правосудия.

Ожидается, что в ближайшие часы будет принято процессуальное решение по остальным четверым задержанным. Один из подозреваемых, который сознался в совершении преступления, был отпущен прокуратурой под денежный залог.

В пятницу болгарская прокуратура сообщила о том, что шесть сотрудников Министерства обороны Болгарии и военной разведки задержаны по подозрению в шпионаже в пользу РФ. На брифинге были представлены аудиозаписи и видеоматериалы, полученные с использованием специальных средств. По утверждению прокуратуры, они являются доказательством противоправных действий задержанных. Главный прокурор Иван Гешев отметил, что преступная группа была раскрыта при помощи спецслужб стран Евросоюза и США.

Посольство РФ в Болгарии потребовало прекратить до суда все спекуляции по этому делу. В дипмиссии выразили уверенность, что "судебное разбирательство будет вестись на деполитизированной, беспристрастной и объективной основе в строгом соответствии с нормами болгарского и международного законодательства".